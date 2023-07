Milano | incidente tra la scorta di La Russa e un camion dei pompieri

(Di lunedì 24 luglio 2023) Questa mattina ac’è stato untra un mezzo dei vigili del fuoco e l’auto delladel presidente del Senato, Ignazio La. Lo schianto è avvenuto verso le 10.20 all’incrocio tra via Modena e via Castel Morrone. La, stando a quanto appreso, non era a bordo. Tre persone nell’impatto sono rimaste ferite, e sono state portate per i soccorsi tra il Policlinico e il Pini. I contusi sarebbero tutti uomini della– tre carabinieri 40enni -, ma fortunatamente nessuno di loro è in condizioni gravi. Da quanto finora ricostruito, il Suv dellasarebbe passato con il verde, ma ildeiera in emergenza perché chiamato per un intervento. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’auto ...

