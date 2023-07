Milano | incidente per la scorta di Ignazio La Russa | scontro con mezzo dei Vigili del Fuoco | 3 feriti - VIDEO

(Di lunedì 24 luglio 2023)questo pomeriggio a, tra via Modena e via Casterlmorrone, dove l’auto delladel presidente del SenatoLasi è scontrata contro un’autopompa deidel. In quel momento Lanon era a bordo del. Tre persone tra agenti di(carabinieri) e

Drammaticoa Lissone , in Brianza, a nord di. Una donna di 58 anni è rimasta schiacciata da un albero caduto sulla strada dove stava transitando. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto ......forte oggi 24 luglio hanno colpito, soprattutto nella zona nord ovest. Una donna di 58 anni è morta, schiacciata da un albero caduto a Lissone, in provincia di Monza e Brianza. L'è ...stradale per l'auto della scorta di Ignazio La Russa: il suv si è scontrato con un mezzo dei Vigili del Fuoco all'incrocio tra via Castel Morrone e via Gustavo Modena#LaRussa #scorta ...

Milano, incidente tra l'auto di scorta di Ignazio La Russa e un mezzo dei vigili del fuoco: due feriti IL GIORNO

Scontro a Milano tra la scorta di La Russa e un mezzo dei Vigili del Fuoco. Ancora da accertare le cause dell'incidente ...Momenti di paura per Ignazio La Russa, che è rimasto coinvolto in un incidente stradale con l’auto della sua scorta personale. Il veicolo sul quale viaggiava, infatti, per motivi non ancora chiariti s ...