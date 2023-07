Milan | Romero | “Contento per il gol contro il Real Voglio continuare a crescere”

(Di lunedì 24 luglio 2023) Lukaha parlato ai microfoni diTV, dopo la sconfittailMadrid per 3-2. “Sonoper il gol, quando ho ricevuto il pallone ho pensato solo a calciare. Peccato per il risultato ma dobbiamocosì. Mi sono già ambientato subito, i compagni mi stanno aiutando e li ringrazio di questo.allenarmi e imparare, per me questo è l’importante. Sonoper i minuti che mi stanno dando”. SportFace.

Nella prima amichevole della sua tournée americana, ilperde per 2 - 3 contro il Real Madrid a Pasadena. ln gol nbsp;Tomori,, Valverde (doppietta) e Vinicius. Guarda il video con gli highlights del ...Nel corso della prima amichevole della tournée Usa del, Lukaha realizzato un gol bellissimo contro il Real Madrid, con un sinistro al volo da fuori area. Guarda il video della rete ...Commenta per primo Il primo vero test delè stato quello di stanotte contro il Real Madrid: 3 - 2 finale per i Blancos ma quello che rimane nella nottata rossonera è un gran gol di Luka; il secondo (più un assist) in due partite ...

Milan-Real, le pagelle: Romero, mancino da 7. Brutta figura di Kjaer: 5 La Gazzetta dello Sport

Il cantiere del Diavolo domina per 60 minuti per venire poi ribaltato dai titolari dei Blancos, che trovano il 3-2 col solito Vinicius Jr. Non male, però, alcuni dei nuovi arrivati, dal gran gol di Ro ...Splende subito la stella di Luka Romero al Milan. Il talento argentino ci ha messo appena dieci minuti per far stropicciare gli occhi ai tifosi rossoneri, durante la prima amichevole ...