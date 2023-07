Milan-Real Madrid | terrore a bordo campo | il malore | chi crolla a terra | Video

(Di lunedì 24 luglio 2023) Una sconfitta per 3-2 contro il, che ha rimontato lo svantaggio di due reti, ma quello di Pasadena è stato un buon. Stefano Pioli può essere contento dei suoi nella seconda uscita di stagione, dopo la larga vittoria per 7-0 contro il Lumezzane. Prima dell'incontro, però, è accaduto qualcosa di drammatico. Perché in diretta tv sulla Espn, uno dei talent dell'emittente americana Shaka Hislop si è sentito male ed èto amentre stava parlando. La preoccupazione è stata subito enorme, il tam-tam sui social è stato rapidissimo. Le prime informazioni fortunatamente sono state positive. L'ex portiere di Newcastle e West Ham è cosciente e parla. Come è svenuto Hislop Mentre Thomas gli ha rivolto una domanda, Hislop, classe 1969, ha sbandato lievemente, sembrava malfermo, poco dopo è rimasto ...

Il cantiere del Diavolo domina per 60 minuti per venire poi ribaltato dai titolari dei Blancos, che trovano il 3-2 col solito Vinicius Jr. Non male, però, alcuni dei nuovi arrivati, dal gran gol di Ro ...Splende subito la stella di Luka Romero al Milan. Il talento argentino ci ha messo appena dieci minuti per far stropicciare gli occhi ai tifosi rossoneri, durante la prima amichevole ...