(Di lunedì 24 luglio 2023) Secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe riaprirsi laWest Ham per Divock. L’attaccante belga non rientra nei piani di Stefano...

Resta da chiarire la soluzione portiere: i nerazzurri sembrano concentrarsi sullache porta a ..., l'obiettivo per la fascia sinistra è Calafiori. Dopo i colpi degli ultimi giorni, e quello ...L'unicapercorribile è ilcon il giocatore che ha più volte sottolineato come, in Italia, vestirebbe solamente la maglia rossonera. Mbappe (LaPresse) - Calciomercato. ItIl, in ...... seppur non abbandonando definitivamente lache porta al belga, continua a essere vincolata ... In caso di addio al danese, l'Atalanta potrebbe andare su Lorenzo Colombo del. Come ...

Milan, pista inglese per Origi | Mercato Calciomercato.com

Il Milan ha chiuso la trattativa con il Villarreal per Chukwueze. Un’operazione che porterà nelle casse del club spagnolo una cifra di 20 milioni di euro più una parte consistente di bonus per arrivar ...Calciomercato ancora in fermento: la Juventus prova a piazzare il primo colpo con Kessie mentre Bonucci riceve offerte da Bari e Palermo. Scamacca torna nel mirino dell'Inter ...