Milan | la stella è Romero? Il VIDEO dell’eurogol | ma vince il Real

Leggi su ildifforme

(Di lunedì 24 luglio 2023) Le amichevoli estive vanno prese per quello che sono: test, allenamenti ad alta intensità e giocate spesso annebbiate dalla stanchezza. Ma le famose sgambate contro formazioni di minor qualità non sono lontanamente paragonabili agli incontri tra top team, e pazienza se per gustarseli tocca accendere la tv alle 4:00. Come nel caso del, sconfitto L'articolo proviene da Il Difforme.