Milan | Gabbia in tribuna nella sfida contro il Real Madrid | ai dettagli il trasferimento al Villarreal

Le probabili formazioni di Real Madrid -(4 - 3 - 3): Sportiello; Calabria,, Tomori, Florenzi; Loftus - Cheek, Krunic, Pobega; Messias, Colombo, Pulisic. Allenatore: Pioli. REAL ...VILLARREAL - L'amichevole di questa notte con il Real Madrid , sarà l'ultima apparizione di Matteonella rosa del. Il difensore è infatti pronto a salutare il ritiro ...E anche perSamuel Chukwueze sarebbe quasi fatta. Per il promettente esterno, infatti, sarebbe imminente la fumata bianca. E una conferma arriva anche dall'addio a Matteo, finito in ...

Diavolo sempre meno italiano: Gabbia va in prestito al Villarreal La Gazzetta dello Sport

Il Milan ha chiuso la trattativa con il Villarreal per Chukwueze. Un’operazione che porterà nelle casse del club spagnolo una cifra di 20 milioni di euro più una parte consistente di bonus per arrivar ...La gara amichevole tra Milan e Real Madrid si gioca lunedì 24 luglio, fischio d’inizio alle 4 orario italiano, e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Summer (canale 201). Sarà inoltre possibile ...