Milan | calciomercato e guida al fantacalcio

(Di lunedì 24 luglio 2023) Si prospetta una nuova stagione ale la redazione di 11contro11 si prepara a commentare ile dare consigli sul. I ragazzi di Stefano Pioli hanno in Serie A hanno condotto una stagione al di sotto delle aspettative, finendo al quarto posto solamente grazie alla penalizzazione inflitta alla Juventus. Buono invece il cammino in Champions League, in cui i rossoneri si sono arresi in semifinale contro i cugini dell’Inter. La nuova proprietà di Gerry Cardinale dovrà rimpiazzare Sandro Tonali, partito verso Newcastle. Obiettivo: lottare per la conquista della seconda stella.: gli acquisti delAcquisti: Loftus-Cheek (c, Chelsea), Sportiello (p, svincolato, Atalanta), L. Romero (a, svincolato, Lazio), Maldini (c, fine prestito, ...

Per quanto riguarda la campagna acquisti delche ha rinnegato storia e sta costruendo una legione straniera non sono così ottimista come si sbandiera ormai ovunque. Per prima cosa dovrà ...Considerando l'evoluzione delle dinamiche deldi questa estate non è da escludersi un ... Alno, non sembra possibile uno scenario di questo tipo. Un po' per i trascorsi e un po' per ...A differenza dell'Inter, che sarebbe una seconda scelta (lo stesso Ausilio spinge per Balogun dell'Arsenal) così come il, la cui pista si è raffreddata dopo l'acquisto di Noah Okafor dal ...

Ennesimo ribaltone nella 'pazza' estate di Romelu Lukaku: intreccio di mercato degno di una spy story. Ecco tutti i dettagli ...La Lazio sceglie. Lotito ha promesso rinforzi in tempi brevi, la priorità è il sostituto di Milinkovic-Savic. Il patron ha bloccato Arnes Zakharyan, con la Dinamo Mosca ...