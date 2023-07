Milan | altro bilancio in positivo | utile di quasi 13 milioni di euro

Mercato Milan, altro colpo in arrivo: fatta per Chukwueze Calcio in Pillole

Il Milan ha chiuso con il Villarreal per Samuel Chukwueze per 20 milioni più 8 di bonus. Il nigeriano arriverà a Milano in settimana.Pioli non è stato accontentato al 100% dal mercato in entrata del Milan, soprattutto in mezzo al campo dove c'è bisogno di altri innesti.