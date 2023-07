Milan | 2-3 indolore col Real Madrid Gran gol di Romero

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il cantiere del Diavolo domina per 60 minuti per venire poi ribaltato dai titolari dei Blancos, che trovano il 3-2 col solito Vinicius Jr. Non male, però, alcuni dei nuovi arrivati, dalgol diai netti passi avanti di Pulisic e Loftus-Cheek

Il cantiere del Diavolo domina per 60 minuti per venire poi ribaltato dai titolari dei Blancos, che trovano il 3-2 col solito Vinicius Jr. Non male, però, alcuni dei nuovi arrivati, dal gran gol di Ro ...Segnali positivi per il tecnico emiliano, qualche errore e disattenzione di troppo ma tutto sommato non male come debutto di un Milan che ha cambiato davvero tanto in questo mercato estivo. Primo ...