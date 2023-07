Migranti | La Marca Pd | ‘a Lampedusa ho verificato assenze istituzioni di un Paese civile’

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 24 luglio 2023) Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “Ho voluto vedere l’hot spot die ho cercato di prepararmi psicologicamente per questa visita ma quello che ho trovato al suo interno mi ha comunque sconvolta. Provo difficoltà a spiegarlo, non si può immaginare cosa siano i cosiddetti ‘dormitori’ e in che condizioni igienico sanitarie le persone vivano al loro interno. Sarà impossibile per me togliermi dalla testa le immagini delle mamme e dei loro bambini, dei ragazzi con i visi contorti dal dolore, distrutti dalla stanchezza e dalla sofferenza. Impossibile smettere di respirare quell’odore di escrementi e di sudore. La disperazione umana che colpisce e lascia senza parole”. Lo ha detto Francesca La, senatrice del Partito democratico, dopo che nei giorni scorsi ha visitato il il Centro di primo soccorso e accoglienza (Cspa) di, ...