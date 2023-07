Migranti | Cifa Italia | condividere sforzo Governo di rafforzare relazioni con paesi africani

(Di lunedì 24 luglio 2023) Cafà: "la formazione attiverà un processo virtuoso di crescita e di benessere per tutti" “L’incontro organizzato dal ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e voluto dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta generando un’aria di fiducia in, in Europa e in molti. Dopo che tanti hanno parlato, negli ultimi trent’anni, di sinergia tra Europa e Africa, la conferenza internazionale su sviluppo e immigrazione ha compiuto un passo determinante in questa direzione”. Lo ha affermato Andrea Cafà, presidente dell’associazione di imprese. “I nostri associati vedono con favore e con interesse questa progettualità finalizzata a creare buone, a formare competenze e ale ...

'Le imprese associate aItalia chiedono a tutte le forze politiche di condividere le proposte del governo volte al rafforzamento delle relazioni tra Italia e paesi africani, tra Europa e Africa',......anticipa le sue scelte Non per sua utilità ma per mettere in difficoltà Giorgia Meloni, ... progetto per formare gli immigrati extra Ue nei Paesi di origineItalia lancia il progetto di ...News correlate Lavoro, progetto per formare gli immigrati extra Ue nei Paesi di origineItalia ... Consiglio europeo al via: Ucraina,e Mes sul tavolo Si apre a Bruxelles il vertice che ...

Migranti, Cifa Italia: condividere sforzo Governo di rafforzare ... Adnkronos

Cafà: "la formazione attiverà un processo virtuoso di crescita e di benessere per tutti" ...Un passo avanti verso il 'piano Mattei', obiettivo di ampio respiro del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per far fronte ai problemi migratori (ma anche energetici). Facendo capire alla Ue, che ...