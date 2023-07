Migranti | bimbo di 2 anni cade dal molo | salvato da Finanziere

(Di lunedì 24 luglio 2023) Undi dueè caduto in acqua, durante la notte, al momento dello sbarco suFavarolo di Lampedusa. A tuffarsi in mare è stato il maresciallo Luigi Coppola, caposquadra della Guardia di ...

Migranti, bimbo di 2 anni cade dal molo a Lampedusa: salvato da un finanziere La Sicilia

