Migranti | 1300 persone nelle ultime 48 ore a Lampedusa | iniziano i trasferimenti

(Di lunedì 24 luglio 2023), nove imbarcazioni sono sbarcate sulle coste di, per un totale di 32424 ore precedenti, erano stati 23 gli sbarchi per un totale di 940arrivate. Sui natanti ...

Sono al momento 1.522 iospiti dell'hotspot, da dove ieri - con traghetti di linea e navi militari - sono state trasferite 1.810 persone. Per oggi, su disposizione della prefettura di ...La Liguria dovrà accogliere, di questi circa 260 arriveranno nel savonese.Inoltre, su

Lampedusa, ieri sono state trasferite 1.810 persone. Per oggi, su disposizione della prefettura di Agrigento, la polizia accompagnerà all'aeroporto 160 migranti che, con un volo, raggiungeranno Bari.Savona. La Prefettura ha chiesto al Comune di Savona, al momento ancora informalmente, la palestra delle scuole Astengo di Savona per allestire un centro (temporaneo) di accoglienza per i migranti. La ...