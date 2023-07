Michelle Causo | il killer al gip | «Ho chiesto sconto di 15 euro per portare ex a cena | mi ha puntato pistola in faccia»

Estratto dell'articolo di Marco Carta per 'la Repubblica - Edizione Roma' il 17enne accusato di aver uccisoDolore, rabbia e voglia di vendetta: 'Piano piano se li famo tutti'. A Primavalle è arrivato il momento della resa ...Un caso emblematico è quello di Primavalle dove il giovane killer diMariapromuoveva la purple drank attraverso i social, specialmente via Telegram. "Il problema è sovranazionale ...Ma soprattutto contro gli amici del 17enne che, dopo aver uccisocon venti coltellate, l'ha abbandonata in un sacco vicino ai cassonetti in via Borgia: "A me non me interessa, devono ...

Michelle Causo, il killer al gip: «Ho chiesto sconto di 15 euro per portare ex a cena, mi ha puntato pistola i ilmessaggero.it

Omicidio di Primavalle. «Michelle si è alzata dal divano all'improvviso, mi ha puntato la pistola al volto e pensando che l'avesse in qualche modo modificata e che avesse ...'Michelle si è alzata dal divano all'improvviso, mi ha puntato la pistola al volto e pensando che l'avesse in qualche modo modificata e che avesse un ...