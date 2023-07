“Michelle aveva la pistola negli slip e me l’ha puntata al volto” | il 17enne prova a difendersi ma per gli inquirenti si contraddice

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Una presunta legittima difesa. Il, accusato dell’omicidio diCauso il cui cadavere era stato poi trovato vicino a un cassonetto,a fornire una sua versione su quanto avvenuto il 28 giugno nell’appartamento di Primavalle, quartiere a ovest di Roma. Secondo il giovane la vittima gli avrebbe puntato contro un’arma. “Si è alzata dal divano all’improvviso, mi ha puntato laale pensando che l’avesse in qualche modo modificata e che avesse un colpo in canna, l’ho aggredita”. Secondo quanto riporta l’Adnkronos ilavrebbe così spiegato al giudice per le indagini preliminari nel corso dell’interrogatorio di convalida il movente dell’omicidio diMaria. In quattro ore ha raccontato di un debito che lui stesso ...