Mi ha rubato tutto | conto prosciugato Francesco Baccini | il dramma | chi lo ha rovinato

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023)si confessa in una lunga intervista a Il Corriere della Sera e rivela alcuni aneddoti sulla sua vita. Per esempio parla della sua amicizia con Fabrizio De Andrè - "Non dormiva la notte, io neanche. Facevamo mattina a parlare di qualsiasi cosa, con me rideva molto" - Enzo Jannacci - "il numero uno tra i miei punti di riferimento. Tragicomico", "mi definiva un errore temporale" - e Lucio Dalla. Il cantante ricorda anche quando a 23 anni finì a lavorare al porto di Genova: "Non era la vita che volevo. Pensavo: se rimango qui dentro divento un serial killer. Facevo casini e continuavano a spostarmi da un ufficio all'altro. Mi misero al centralino. Ma m'annoiavo e iniziai a fare numeri a caso inil mondo" ma "quando arrivò la bolletta del telefono quadruplicata si spazientirono: ', ...