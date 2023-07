"Mi ha puntato la pistola contro". Il killer di Primavalle tenta la legittima difesa ma il giudice non gli crede

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il17enne che ha ucciso Michelle Causo sostiene di aver ucciso per paura che la vittima sparasse ma alquesta versione non convince

...e lunedì a Milano dopo aver minacciato la titolare di un hotel di via Vitruvio con una, poi ...aiuto al 112 raccontando di aver appena avuto una discussione con un cliente che le aveva...... un 17enne cingalese, nelle deposizioni al Gip avrebbe raccontato la sua versione dei fatti che lascia non pochi dubbi: "Michelle si è alzata dal divano all'improvviso, mi halaal ...'Si è alzata dal divano all'improvviso, mi halaal volto e pensando che l'avesse in qualche modo modificata e che avesse un colpo in canna, l'ho aggredita'. Secondo quanto riporta l'...

Omicidio Michelle Causo, il 17enne al gip: "Mi ha puntato pistola al volto" RomaToday

Il killer 17enne che ha ucciso Michelle Causo sostiene di aver ucciso per paura che la vittima sparasse ma al giudice questa versione non convince ...Nuovi dettagli arrivano dall’interrogatorio di convalida dell’arresto del 17enne accusato di aver ucciso Michelle Causo, sua coetanea, il 28 giugno scorso a Primavalle, Roma. “Michelle si è alzata dal ...