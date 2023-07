Meteo | le previsioni in Campania per lunedì 24 luglio 2023

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,24 luglio. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 38°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4738m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Allertepreviste: afa. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 39°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4723m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Allerte ...

Sono ledel centroLimet .Genova - Dopo i piovaschi della notte un temporale sta interessando in queste ore il capoluogo ligure con lampi e tuoni e precipitazioni più sostenute. Come annunciato dallel'inizio settimana è caratterizzato dal passaggio di correnti fresche e umide che portano temporali e precipitazioni. In calo sensibile le temperature e clima decisamente più '...La nuova settimana inizia conall'insegna della variabilità, in particolare per oggi, lunedì 24 luglio. A una situiazione con prevalenza di sole al mattino dovrebbe infatti far seguito un peggioramento nel ...

Meteo: AGOSTO in Bilico, l'ultimo aggiornamento mostra dei cambiamenti e ora la tendenza è più attendibile iLMeteo.it

L’anticiclone Caronte continua ad imperversare in Sicilia con nuove fiammate e nuove vette di caldo. Avvio di settimana complicato per via delle altissime temperature, a tratti opprimenti. Massime che ...Il nucleo di aria rovente dell'anticiclone nord-africano tornerà sul Centro-Sud Italia, mentre nuovi temporali violenti sono attesi al Nord.