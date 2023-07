Meteo | Italia resta spaccata | 48 gradi al Sud e temporali a Nord

Nel corso della settimana appena iniziata il tempo sull'risulterà piuttosto movimentato: il ... Oggi iltrascorrerà ancora all'insegna di un caldo eccezionale, con l'anticiclone che ...intra l'ennesima avanzata dell'anticiclone africano Caronte e un insidioso break temporalesco. Il rischio, elevato, è quello di eventi estremi derivanti da questo tipo di contrasti: si ...ancora spaccata in due. Mentre al Centro - Sud l'afa non lascia scampo, con il caldo che ... Le previsioniregione per regione . Grandine, temporali e trombe d'aria al Nord . Caldo afoso al ...

Meteo: Tornado anche in Italia; il CNR emette un avviso. Quali sono le regioni più a rischio iLMeteo.it

Allo scadere Durante ha salvato tutto su Bonasegundo, permettendo all'Italia di partire subito con una vittoria nel Mondiale 2023. L'Italia tornerà in campo sabato 29 luglio in occasione della partita ...Italia ancora divisa in due con picchi fino a 48 gradi al Sud, mentre tornano i temporali al nord.