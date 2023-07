Mercedes GLE | la prova de Il Fatto it – Il maxi suv della Stella si aggiorna e rilancia – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) PerGLE è tempo di restyling: il suv XL dibeneficia ora di piccoli interventi estetici sia esterni che interni, power unit elettrificate, sistema di infotainment MBUX (-Benz User Experience) ancora più intelligente e nuove funzioni digitalizzate per l’utilizzo in fuoristrada. Per GLE coupè, poi, gli esterni AMG Line ora sono di serie. Esternamente, saltano subito all’occhio il nuovo paraurti anteriore e la griglia del radiatore con due feritoie orizzontali ed inserti cromati che l’attraversano. Il nuovo light flare dei fari, il LED High Performance di serie e due punti luce completano la caratteristica firma luminosa. In opzione, c’è anche il Multibeam LED opzionale. In gamma entrano nuovi colori e, per il cliente, la possibilità di personalizzare la vettura con il programma Manufaktor. A bordo debutta ...