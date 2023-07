Meloni | nostro obiettivo è assicurare a tutti diritto a non emigrare

Ed è diventata una delle maggiori sfide deltempo in questo mondo completamente interconnesso", le parole di Giorgianel corso del suo intervento al Vertice delle Nazioni Unite sui ...Ilobiettivo è assicurare a tutti il diritto a non dover emigrare, ossia la possibilità di ... Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, nel suo intervento in apertura del vertice ......di Crosetto ricorda quanto evocato dadavanti alla platea di Vox: " Caricando questa discussione di ideologia , per paradosso, questi personaggi stanno facendo soltanto del male al...

Meloni: Sicurezza alimentare una delle maggiori sfide del nostro tempo - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Giorgia Meloni ha aperto con un auspicio la Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni, in corso alla Farnesina. “Quello che inauguriamo oggi – ha detto la premier – è soprattutto un dialogo t ...Ultim'ora su ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – “Lo scenario è sempre più critico, la malnutrizione si diffonde sempre di più, ieri l’Italia ha ospistato la conferenza su immigrazioni e svilippo per ...