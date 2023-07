Meloni? La famosa cavalcata | Gribaudo | disastro in tv della piddina | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Non c'è niente da fare: la sinistra, in mancanza di vittorie in Italia, si consola esaltandosi per le (mezze) sconfitte degli avversari in giro per il mondo. L'ultimo caso, ovviamente, è quelloSpagna, con il commento soddisfatto di Chiara, fedelissima di Elly Schlein, in collegamento con L'aria che tira Estate su La7. L'esito del voto iberico è di grande incertezza. Tecnicamente, ha vinto il Partito popolare di Alberto Nunez Feijoo, grande favoritovigilia, ma il centrodestra a meno di ardite architetture politiche non avrà i numeri per andare al governo, anche a causafrenata di Vox di Santiago Abascal. Risultato: il premier uscente Pedro Sanchez, socialista, può addirittura sperare di restare al potere alleandosi con la sinistra di Sumar e i vari partiti regionali entrati in ...