(Di lunedì 24 luglio 2023) E GiorgiaSantiago. Questa notte, a risultato acquisito, la premier ha telefonato al leader di Vox, con il quale ha una lunga consuetudine fatta di comizi insieme e messaggi pubblici di sostegno. La leader della destra italiana si è fatta raccontare dal capo dell'ultra destra spagnola i motivi del mancato successo, perché molto difficilmente riuscirà ad andare al governo. "Sono dispiaciuta di non aver un governo amico nel Mediterraneo", ha dettoad, abbastanza infuriato per l'atteggiamento tenuto da Feijóo, leader dei Popolari, in questa campagna elettorale.ha detto adche ilinsieme continua: che Fratelli d'Italia non mollerà Vox. Anche perché la formazione del governo non è affatto ...

Che comunque non mi: 7 anni di beghe legali e 8 di lavoro con lei sono 15 anni di vita che ... anche perché - e non vorrei sembrare un emulo di Pino Insegno - io sono amico di Giorgiada ...Ho visto pure lo sbotto dellal'altro giorno: se l'è presa con Gomorra (che pur sempre di Saviano è) e con la serie di Netflix su Muccioli. Niente, non si danno pace. Misapere che i ...Ci sicon il fatto che, visto l'andazzo del M5s il Pd anche nella tornata europea, ... Certo, un po' pochino per un partito che aspira a gareggiare con Giorgia. Nei Cinque stelle in preda ...

Meloni consola Abascal: "Non vi mollo, il nostro progetto con Vox va avanti" Il Foglio

La premier telefona al leader dell'ultradestra spagnola dopo la delusione delle urne. E ai suoi confessa: "Non mi aspettavo un risultato così" ...In via Volturno il murale vandalizzato quattro volte: «Non mollo. Ora ci ho messo Sala». Ha ritratto Meloni e Schlein «ma la politica non c'entra. Dopo il pezzo sull’ayatollah Khamenei decapitato devo ...