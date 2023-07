(Di lunedì 24 luglio 2023) Il capo del governo Giorgia, nel corso del suo intervento al vertice "Food System Summit +2", ha ribadito la sua volontà di intervenire per cercare di risolvereradice i problemi dell'Africa

Così, mentre in Emilia si osserva con preoccupazione l'immobilismo di Roma, lunedìCamera si vota la fiducia al decreto Alluvione. Il governoha infatti deciso di blindare il testo. ......del Consiglio Giorgia, continua a spalleggiare troppo vistosamente gli alleati sbagliati. Vox, il partito della destra nazionalista spagnola, ha recato più nocumento che fortunapremier ...Una questione su cui e' tornata Giorgiaaprendo oggi il vertice Fao sulla sicurezza ... Ma a saltare agli occhi e' che per la seconda volta i droni di Kiev sono arrivati finoCapitale dove, ...

Meloni: “Aiuti alla Tunisia legati al rispetto dei diritti umani Chiedete all’Unione… Il Fatto Quotidiano

(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2023 “Il sistema elettorale spagnolo è molto complesso ma c’è un dato certo: sonora sconfitta per Vox, gli amici di Meloni. Ora vedremo se si tornerà a votare oppure no ...Le elezioni in Spagna sono quasi uno specchio delle contraddizioni italiane. Ora il progetto di un asse di centrodestra a Bruxelles appare più problematico ...