Meloni a Washington | occhi puntati al Memorandum cinese Scrive Sisci

Leggi su formiche

(Di lunedì 24 luglio 2023) L’incontro di giovedì tra il presidente americano Joseph Biden e il presidente il consiglio italiano Giorgiaè un importante successo per Roma ma non è privo di insidie. Il punto centrale sarà la benedizione Usa alla promessa italiana che l’accordo con la Cina sulla Via della Seta sarà rescisso. Essa è però solo una promessa non è una realtà. Non è affatto chiaro come e in che termini l’Italia si ritirerà dall’accordo che Pechino ritiene vitale. La Cina potrebbe volere una ritorsione contro l’Italia in caso di strappo anche per dissuadere altri riottosi. Infatti gli Stati Uniti, con un rapporto sempre più teso con la Cina, potrebbero fare pressioni anche su altri Paesi perché si ritirino dalla Via della Seta. Dopo il viaggio a, davanti a minacce e blandizie di Pechino, non è chiaro come reagirà l’Italia, certo non un bastione di ...