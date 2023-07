Meghan Markle sta attraversando il suo periodo più buio

La vicenda è nota: il contratto multi - milionario diè stato stracciato da Spotify. Le ragioni non sono del tutto chiare. Per certo è trapelato che il colosso non sarebbe stato soddisfatto dei suoi podcast. L'annullamento del contratto ...Bufera, ancora, su. L'attrice e consorte del principe Harry continua a far parlare di sé. Persino dagli Stati Uniti, il locus amoenus nel quale la coppia risiede dopo aver annunciato la volontà di ...Jill Biden avrebbe ottimi rapporti con, un'amicizia suggellata da un vestito: quello indossato dalla First Lady, simile a quello didurante l'intervista a Oprah Winfrey nel 2021 ...

Meghan Markle, anatomia di un fallimento: «In 5 anni ha dilapidato tutto» Sette del Corriere della Sera

Secondo i tabloid inglesi ed internazioni i duchi di Sussex starebbero attraversando un momento di crisi. Harry pare possa essere volato in Africa per un documentario Netflix, concedendosi così una pa ...