Meghan Markle | chi è Trevor Engelson | il suo primo marito

Leggi su dilei

(Di lunedì 24 luglio 2023) Continuano le voci insistenti su Harry e. Si parla di una profonda crisi ormai da tempo e, come se non bastasse, il magazine Oops sottolinea come lei abbia rivisto l’ex. Proviamo a rinfrescare la memoria ed ecco quella che è stata la loro storia e chi è l’uomo che peraveva rubato il cuore di. Chi èè nato il 23 ottobre 1976. Di cinque anni più grande di, è un produttore televisivo e cinematografico, oltre che un agente editoriale. Nato a Long Island, nello Stato di New York, proviene da una famiglia ebrea e ha studiato giornalismo presso la University of Southern ...