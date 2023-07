Mediaset-Twitter | ci risiamo! L’account Fiction Mediaset commenta Raul Gardini in onda su Rai 1

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 24 luglio 2023)“conquista” anche. Ieri sera, mentre andava insu Rai 1 la docudedicata all’imprenditore con protagonisti Fabrizio Bentivoglio e Pilar Fogliati,ufficialedel Biscione,, ha infatti “cinguettato” in più di un’occasione in merito alla produzione insulla rete concorrente. Un fatto piuttosto insolito, che non è passato inosservato. Nello specifico,ha pubblicato quattro tweet su. Nel primo veniva ...