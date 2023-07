Medaglie mondiali nuoto 2023 | oggi Ceccon oro nei 50 farfalla | Martinenghi argento nei 100 rana

(Di lunedì 24 luglio 2023) Thomasincredibile: 22’’68 è anche record italiano. Tete difendeva il titolo vinto un anno fa a Budapest, oro al cinese Qin. In tre secondi ex aequo: anche l’americano Fink e l’olandese Kamminga

A Fukuoka va in scena la seconda giornata di deidi nuoto in corsia: le nostre speranze disono affidate a Thomas Ceccon nei 50 farfalla uomini e a Nicolò Martinenghi nei 100 rana. Diretta dalle 13 su Sky Sport Summer (canale 201) ...Nata in provincia di Venezia il 5 agosto 1988 nella sua carriera sportiva ha conquistato dueolimpiche, 19, 37 europee e 130 titoli italiani. E' stata l'unica nel nuoto femminile ...... "Per la Canottieri Lario è una bellissima giornata! Avere tre atleti aie tornare con tred'oro al collo è una grandissima soddisfazione. Come sempre, sono estremamente orgoglioso ...

Thomas Ceccon ha conquistato la medaglia d'oro nei 50 metri farfalla in 22''68 stabilendo anche il record italiano.NUOTO, MONDIALI 2023 - Nicolò Martinenghi conquista la medaglia d'argento nei 100 rana in condivisione con l’olandese Arno Kamminga e l’americano Nic Fink ...