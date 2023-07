Mbappé | prezzo folle ma in Francia azzardano | l’Inter lo vuole!

Leggi su inter-news

(Di lunedì 24 luglio 2023)è il nome decisamente più chiacchierato degli ultimi tempi sul mercato: dallaorae lo accostano anche al! L’indiscrezione de L’Equipe. AZZARDO ? Kyliannon rinnoverà con il Paris Saint-Germain e per questo motivo il club francese ha deciso di venderlo in questa sessione estiva di mercato. Altrimenti c’è il rischio di perderlo a parametro zero il prossimo anno (il contratto scadrà nel 2024). A parlare di lui, tra gli altri, è stato quest’oggi anche L’Equipe. Si parte dal presupposto che il PSG stia parlando con il Barcellona e che l’Al-Hilal abbia offerto 300 milioni di euro per il suo cartellino. Ma poi è stato riferito anche il clamoroso azzardo. Nonostante le cifre folli, il quotidiano francese parla anche delcome squadra che avrebbe ...