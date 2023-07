Mbappé in Arabia | l' Al Hilal offre 300 milioni al Psg

Leggi su panorama

(Di lunedì 24 luglio 2023) C'è una clamorosa offerta che viene dall'Saudita e che potrebbe portare Kyliannel deserto almeno per un anno, risolvendo anche i problemi del Psg che ha messo l'attaccante (che non vuole allungare il contratto in scadenza nel 2024) ai margini del progetto. Il club arabo, secondo voci riportare dall'Equipe, avrebbe offerto 300di euro al Psg per il cartellino dicon un contratto per lui da 700e la libertà di firmare per il Real Madrid a partire dalla prossima estate. Un'operazione complessiva da un miliardo di euro che batterebbe tutti i record del calciomercato mondiale. TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO