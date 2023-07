Mbappé | il Barcellona chiama il Psg e tenta il colpo offrendo diversi giocatori L’Equipe

(Di lunedì 24 luglio 2023) Dopo la notizia sull’offerta dell’Al-Hilal per Kylianda 300 milioni e il possibile consenso da parte del Psg di cederlo in prestito,riporta che ilsi stia muovendo per il francese: “Ilvuole mettere inell’operazione. Oggi è previsto un appuntamento telefonico tra il Psg e ilper discutere dell’interesse degli spagnoli per l’attaccante francese. Il Barça vorrebbe poter metterecome contropartite perché non ha le risorse finanziarie per eseguire un’operazione del genere.” Bisognerà attendere, quindi, la risoluzione dell’incontro, visto cheha sempre espresso la sua volontà di andare al Real Madrid. L'articolo ilNapolista.

