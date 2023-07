Mazda - In Giappone la MX-5 correrà alimentata con e-fuel

(Di lunedì 24 luglio 2023) Anche laMX-5 scende in campo per assicurare un futuro al motore a combustione. La Casase gareggerà nella serie locale Eneos Super Taikyu con un prototipo alimentato a e-, in scia ad altri marchi automobilistici che puntano su questa tecnologia (vedi la Porsche) ma soprattutto nel quadro di un'alleanza con altri costruttori del Sol Levante (Toyota, Subaru, Kawasaki e Yamaha) che esplora soluzioni alternative all'elettrico nel conseguimento della neutralità carbonica e che, per tale obiettivo, utilizzerà le gare di endurance come palestra. Non solo e-. Equipaggiata con il motore Skyactiv-G 2.0, la due posti utilizzerà lo stesso carburante sintetico impiegato, sempre nel Super Taikyu, dalla GR86 CNF concept della Toyota e dalla BRZ CNF della Subaru: non un caso, visto il progetto a più ampio ...

Un'iniziativa che non riguarda soltanto gli e - fuel: la Toyota, per esempio, impiegherà nelle corse una Corolla alimentata a idrogeno liquido, mentre laha realizzato la Spirit Racing Mazda3

