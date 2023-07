(Di lunedì 24 luglio 2023) Leggi Anche Palermo, blitz contro un clan mafioso: 20 misure cautelari Leggi Anche Mafia, blitz contro un clan di Palermo: in carcere boss ed estorsori Nel corso dell', denominata 'Game over'...

Nel corso dell'operazione, denominata 'Game over', i carabinieri hanno sequestrato armi e droga. L'ordinanza nei confronti degli indagati è stata emessa dal Gip del tribunale di Bari su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

Maxi operazione antimafia a Foggia, decine di arresti TGCOM

Vasta operazione antimafia nella notte a Foggia e provincia, dove i carabinieri, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di ...Vasta operazione antimafia in corso a Foggia: circa 500 Carabinieri stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari nei ...