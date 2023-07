(Di lunedì 24 luglio 2023) Nuovo slancio internazionale pere l’autenticità italiana con la nomina del noto imprenditore. Con grande entusiasmo, la Federazione italiana per la valorizzazione e tutela del Made in Italy, ha ufficializzato la nomina del noto imprenditore. La decisione è stata il frutto di una scelta unitaria

Per altre notizie clicca quiImpellizzeri , il 58enne che giovedì mattina ha freddato con tre colpi di pistola l'ex moglie ,Marino , in strada a Troina (Enna), seguiva un percorso riabilitativo in un centro ...... Lombardi Romina, Lombardo Lucrezia, Magalí Labarthe, Malavolti Massimo, Manca, Marino ... Foresta Felice, Galasso Anna Letizia, Galati Giuseppe, Gerbino Salvatore, Gimigliano, ...

Maurizio Marinella nominato Presidente onorario di Federitaly 2a News

Roma, 24 Luglio – Con grande entusiasmo Federitaly, la Federazione italiana per la valorizzazione e tutela del Made in Italy, ha ufficializzato la nomina del noto imprenditore Maurizio Marinella a ...Con grande entusiasmo Federitaly ha ufficializzato la nomina del noto imprenditore Maurizio Marinella a Presidente Onorario ...