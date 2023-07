Mattarella incontra Saied | Italia a fianco della Tunisia

Il colloquio, ha detto, è una "occasione per ribadire la nostra volontà di collaborare sempre più intensamente, un'occasione per ribadire ancora una volta la stima profonda e i legame che ......a Montecitorio il Presidente della Repubblica d'Armenia, Vahagn Khachaturyan 17:15 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Milano - Il Presidentesarà alla ...... il Comune di Loanoi rappresentanti dei gruppi: si lavora per potenziare il progetto ...ad essere insignito del titolo di Cavaliere Del Lavoro dal Presidente Della Repubblica Sergio

Mattarella incontra i Nomadi: il gruppo compie 60 anni ilmattino.it

ROMA (ITALPRESS) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il Presidente della Repubblica Tunisina, Kais ..."Lei - ha aggiunto il presidente della Repubblica - in questo periodo ha incontrato più volte il presidente del Consiglio italiano e conosce bene posizioni ...