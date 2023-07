Mattarella “Gravissima decisione della Russia sul grano”

(Di lunedì 24 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ho letto il suo appello allaper ritornare sulla sciaguratadi non dare più corso all'accordo sulcome conseguenze per una quantità di Paesi in cui molte persone troverebbero difficoltà di alimentazione. Il suo appello è particolarmente importante e l'incontro di oggi è un richiamo fondamentale. Anche per questo sono lietissimo di averla qui”. Lo ha detto il presidenteRepubblica, Sergio, ricevendo al Quirinale il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. “E' un onore averla qui al Quirinale e sono lietissimo di incontrarla nuovamente. C'è quasi la coincidenza di tre grandi eventi: la conferenza sui sistemi alimentari che è in corso, a breve la 70ma sessione dell'Assemblea ...

