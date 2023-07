Matrimonio di Marta Vicenzi con Luca Marini | scelti abiti Atelier Emé

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 24 luglio 2023) L’influencerVincenzi si è sposata lo scorso 21 luglio con il pilota di MotoGP, e per il suo grande giorno ha scelto tremeravigliosi confezionati daEmé. Il primo abito scelto è il modello Kelly personalizzato, indossato per la cerimonia religiosa tenutasi presso la Parrocchia San Lorenzo Martire in Tavullia; questo prezioso abito è esaltato da elementi regali a contrasto con dettagli innovativi, per un look principesco reinterpretato in chiave moderna. Femminili semitrasparenze e maniche ricamate con punti luce arricchiscono il corpino in tulle, mentre il punto vita è esaltato da un drappeggio sartoriale realizzato in raso di pura seta. La gonna è realizzata in tessuto mikado, con pieghe couture lungo la coda di tre metri ed è impreziosita da una composizione ricamata ...