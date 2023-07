Masters 1000 Toronto | Djokovic dà forfait | al suo posto Eubanks

(Di lunedì 24 luglio 2023) Novaknon parteciperà aldi, in Canada. Il serbo ha deciso di dareper il torneo, in programma dal 7 al 13 agosto, per recuperare dalle fatiche di Wimbledon e prepararsi al meglio in vista dello Us Open, che si disputerà dal 28 agosto al 10 settembre. Non si hanno ancora notizie sulla partecipazione dialdi Cincinnati, che inizierà subito dopo. Entra direttamente nel tabellone principale Christopherche, dopo la sorprendente stagione su erba con la vittoria del 250 di Maiorca e i quarti di finale ai Championships, sarà un avversario ostico sul cemento americano. SportFace.

Tennis News Novak Djokovic La notizia era nell'aria, d'altronde lui lo aveva in parte comunicato nella conferenza post Wimbledon ma ora è ufficiale. Novak Djokovic non prenders parte aldi Toronto, torneo che si disputerà in Canada dal prossimo 7 al 13 Agosto. Il tennista serbo ha deciso di pianificare al meglio la programmazione per il prossimo Us Open, prossimo ...I duein Canada e a Cincinnati, e lo US Open per la prima volta trasmesso in esclusiva su SuperTennis e SuperTennis, possono ancora una volta cambiare lo scenario. L'unico Top 5 in ...Il 7 agosto il numero uno azzurro sarà a presente a Cincinnati, dove si giocherà il primo dei duein programma prima del quarto e ultimo slam dell'anno, lo Us Open . Una volta concluso l'...

Tennis, Novak Djokovic salta il Masters 1000 di Toronto: "È la cosa ... Eurosport IT

Il serbo, che ha vinto quattro volte in carriera il Masters 1000 canadese, rinuncia al torneo a causa di un affaticamento ...Novak Djokovic non giocherà i prossimi Masters 1000 di Toronto 2023. Il tennista serbo riposerà un po' dopo l'ultima esperienza a Wimbledon.