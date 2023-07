Marzullo | «Dalle mie interviste ho imparato che più le persone sono grandi e più sono umili»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 24 luglio 2023) Sul Corriere della Sera un’intervista a Gigi. Domani compie 70 anni. Racconta i suoi ricordi con il padre Gerardo («al mare, l’unico momento in cui si dedicava a noi 24 ore su 24, in alcune pensioni tra Maiori e Paestum. Stavo sempre sotto l’ombrellone») e della madre Angela Dora («quando passeggiavamo amava molto socializzare con le altre signore, mentre io la tiravo per un braccio perché non mi volevo fermare»). I genitori dierano entrambi maestri. «Come mio nonno Vincenzo: mi insegnò lui a leggere a scrivere e saltai la prima elementare. Mi accompagnava per mano a scuola: prima ci fermavamo nel Bar Lanzara a comprare una sfogliatella». Suo fratello Enzo è morto nel 2002. «Aveva otto anni meno di me ed era molto più bravo: si era laureato in Lettere in tre anni e una sessione. È mancato nel 2002, a 41 anni. Stavo seguendo il ...