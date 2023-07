Martina Rosucci | ' La Nazionale è la cosa più grande che possa esserci'

Il Mondiale di calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda è ormai iniziato e la nazionale azzurra dopo averci fatto ...Il gol lo dedico alla mia famiglia e a(che a causa di un infortunio non ha potuto essere parte della spedizione, ndr)". Anche Milena Bertolini è visibilmente raggiante. " Siamo tutte ...E soprattutto a"., aggiunge riferendosi alla compagna di squadra. "I gol ai Mondiali Per me è una soddisfazione poter rappresentare questa Nazionale. Per me e per le mie compagne. I ...

Rosucci, messaggio da brividi alla Nazionale femminile: «Qualunque cosa accada...» Juventus News 24

Roma, 24 lug. (Adnkronos) - L’Italia batte 1-0 l’Argentina nel match valido per la prima giornata del Girone G dei Mondiali 2023 di calcio ...L’attaccante juventina decide il match con un colpo di testa imparabile. La ct Milena Bertolini: «Era importante iniziare bene, è una vittoria meritata» ...