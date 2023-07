(Di lunedì 24 luglio 2023) Altro acquisto di spessore per l'Olympiqueche un questi minuti ha annunciato l'arrrivo di Ismaila, proveniente dal....

... pur senza presentare ancora un'offerta. Il nome di Adarabioyo era stato accostato nelle scorse settimane anche al Tottenham e all'Olympique. 196 cm di altezza, il difensore, che ...20.00 - Aubameyang alil passaggio in Francia del gabonese. 19.20 - Empoli e Spezia hanno ufficializzato attraverso i rispettivi canali lo scambio tra l'attaccante Emmanuel Gyasi,...il passaggio di Aubameyang al, arrivato dal Chelsea: in passato ha giocato anche con il Milan. A lungo impegnato in Italia, dove ha giocato con dieci squadre diverse, Panagiotis ...

Marsiglia, UFFICIALE l'arrivo di Sarr dal Watford Calciomercato.com

Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Il Grifone è a un passo dal centrocampista che ha giocato l’ultima stagione a Cremona e che piaceva anche al Cagliari. la Viola deve fare i conti con la partenza di Igor: si guarda al 23enne difensore ...