Mario Rui | risentimento alla coscia destra | sarà valutato nei prossimi giorni

Un po' tutta la squadra sullo stesso piano di condizione fisica, ma i primi ritardi nella preparazione si sono visti maggiormente su, uscito dopo mezz'ora (al suo posto Olivera), Demme (...NAPOLI PRIMO TEMPO: Gollini, Zanoli, Ostigard, Juan Jesus,(35' Olivera), Folorunsho, Demme, Elmas, Politano, Zedadka, Simeone. All. Garcia. NAPOLI SECONDO TEMPO: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Obaretin, Olivera, Anguissa, Lobotka (89' Coli Saco), ...35lamenta un piccolo infortunio, esce sostituito da Olivera. 30 Poco da rilevare fino ad ora, il Napoli non trova i varchi giusti. 22 Discesa devastante di Zanoli sulla destra, preciso il ...

