Marc Augé aveva ancora un sacco di cose da dirci | per lui | la vecchiaia non esisteva

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Mi addolora la scomparsa di, grande antropologo francese (era di Poitiers e se ne vantava sempre). L’ho conosciuto decine di anni fa, quando divenne noto per avere individuato il concetto allora controverso ma oggi accettato da tutti, studiosi e profani, di “nonluoghi”, i nonlieux che punteggiano la nostra quotidianità: gli autogrill, gli ipermercati, i vagoni delle metropolitane, le stanze di un motel, le sale d’aspetto, gli stessi aeroporti, insomma quei luoghi in cui noi non viviamo ma ci transitiamo. Sono luoghi di non vita relazionale, dove il tempo è anonimo come i posti che “servono” e per questo non sono significativi, se non per il servizio temporaneo che offrono.sosteneva quindi che i nonluoghi non assegnano alcuna identità alle individualità che vi passano, e sono frutto di una società ...