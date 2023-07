Marc Augé | addio all’antropologo francese che inventò la definizione dei “non luoghi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) L’etnologo, scrittore e filosofoè morto all’età di 87 anni. E’ stato uno dei maggiori e più influenti antropologi a livello internazionale, famoso per aver introdotto il neologismo “non luogo”, utilizzato per indicare tutti quegli spazi che hanno la prerogativa di non essere identitari, relazionali e storici. L’annuncio della scomparsa è stato dato in Italia dal Festival Filosofia di Modena, di cui era dal 2009 membro del Comitato scientifico., già directeur d’études presso l’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi, di cui è stato a lungo presidente, dopo aver contribuito allo sviluppo delle ricerche in Africa occidentale, ha elaborato un’antropologia dei mondi contemporanei attenta alla dimensione rituale del quotidiano e della modernità. Era nato a Poitiers il 2 settembre ...