Mar Nero | l' Fsb russo trova tracce di esplosivo su una nave di grano straniera

(Di lunedì 24 luglio 2023)disono statete su unache viaggiava dalla Turchia al porto di Rostov sul Don in Russia per raccogliere: lo ha detto oggi il Servizio di sicurezza federale(FSB)...

Quattordici droni ucraini sono stati soppressi dalla guerra elettronica, di cui undici droni si sono schiantati nele altri tre sono caduti sul territorio della penisola. Inoltre, tre droni ...Le accuse arrivano una settimana dopo che la Russia si è ritirata da un accordo che aveva consentito all'Ucraina di esportare grano dai suoi porti del, con navi sottoposte a ispezioni di ...... paventando i vantaggi derivanti dal prossimo sfruttamento " vietato dal trattato " delle risorse energetiche del. Per le minoranze non turcofone dell'ex Impero ottomano il Trattato di ...

Il Mar Nero come il Golfo Persico per le ispezioni russe alle navi Kiev sceglie il «modello israeliano» Corriere della Sera

La Federazione Russa sta cercando di creare un senso di urgenza per il suo ritorno alla “Black Sea Grain Initiative”, ...Guerra in Ucraina, il ristoratore ha aperto in primavera L'Antica Cantina nella città sul Mar Nero: «Teniamo botta. Qual è il senso di distruggere un patrimonio Unesco» ...