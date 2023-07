Mantova riammesso in Lega Pro | la decisione del Consiglio Federale

... fine ore 14.55) la decisione è stata presa: Brescia e Perugia sono le prime in graduatoria per la Serie B ,ufficialmentein C. In ordine ci sono poi in Lega Pro Atalanta U - 23, ...... mentre il Brescia saràin Serie B dopo che la Reggina è stata esclusa dalla cadetteria. Come da norme federali, i ramarri verranno sostituiti con una riammissione (primo in ...Per chiudere il quadro, l'Atalanta Under 23 dovrebbe prendere il posto del Siena, escluso dalla terza serie, mentre ilsaràal posto del Pordenone che ha da tempo rinunciato. ...

Ripescaggi Serie B e C: Brescia davanti al Perugia, Mantova ... La Gazzetta dello Sport

Il Consiglio federale ha accettato la domanda di riammissione del Perugia. Quindi in caso di posti vacanti in Serie B, dopo i ricorsi alla giustizia ordinaria di Lecco e Reggina (il 2 agosto il Tar de ...Gabriele Gravina, intervenuto nella conferenza stampa a margine del Consiglio Federale, ha parlato delle scelte fatte: “In Lega Pro abbiamo provveduto alla riammissione del Mantova, è ...