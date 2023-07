Maneskin a San Siro | primo concerto a Milano stasera | orari | come arrivare

(Di lunedì 24 luglio 2023) Domani il bis del gruppo romano Dopo la doppia data romana,con ildoppio a San. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio si esibirannoa partire dalle 21.00 nel nuovo live che durerà circa due ore. Cancelli aperti a partire dalle 19.00 per assistere all’evento. Continua quindi il tour mondiale che ha registrato finora il sold out. La discografia deiconta attualmente 320 certificazioni a livello mondiale, con 18 dischi di diamante, 253 dischi di platino e 49 dischi d’oro. La band ha ottenuto la nomination ai Grammy Awards nella categoria “Best New Artist”, e tra i prestigiosi riconoscimenti ricevuti nel 2022 ci sono Favorite Rock Song agli American Music Awards con “Beggin’” e Best ...

Domani il bis del gruppo romano Dopo la doppia data romana,stasera a Milano con il concerto doppio aSiro . Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio si esibiranno stasera a partire dalle 21.00 nel nuovo live che durerà ...Questa la scaletta e l'ordine delle canzoni del concerto dei Måneskin aSiro il 24 e 25 luglio : Don't Wanna Sleep Gossip Zitti e buoni Chosen Own My Mind Supermodel Le parole lontane Baby Said ...

