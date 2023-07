Maltempo | volo Milano-New York costretto ad atterrare a Roma a causa della grandine

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il violento nubifragio che si è abbattuto sue la Lombardia nel primo pomeriggio di lunedì ha creato disagi anche ai passeggeri di unpartito da Malpensa e diretto a New. Un Boeing 767-300Delta Airlines 185 decollato dall'aeroporto di Malpensa alle 12.50 ha infatti riportato danni mentre transitava nei cieli del Novarese, dopo essere stato colpito da una pesante grandinata (LE PREVISIONI METEO). L’aereo è stato così deviato suFiumicino, dove è atterrato alle 13.55 senza problemi ulteriori.

